Selin en çok etkilediği Babaçay köyünde vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin en çok can ve mal kaybına neden olduğu Babaçay köyünde vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selin en çok can ve mal kaybına neden olduğu Babaçay köyünde vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Ayancık ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40 evin yıkıldığı, 19 binada yaşayanların tahliye edildiği Babaçay köyünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikologlar, vatandaşlara destek veriyor.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kayhan Özkaptan, AA muhabirine, afet sonrası vatandaşlara destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Afetin hemen ardından çalışmalara başladıklarını vurgulayan Özkaptan, "Yolların açıldığı köyler hangisiyse oraya en kısa sürede koşup, vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda ihtiyaçlarını tespit edip koordinasyon merkezlerine bildiriyoruz." dedi.

Yakınlarını kaybedenler ile evleri, eşyaları zarar gören vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını anlatan Özkaptan, Türkeli ilçesinde başından geçen bir olayı da şöyle anlattı:

"Selde bir vatandaşımızın evini hafif su basmış. Gittiğimizde halıları ıslanmıştı. Bizi görünce gözleri parladı ve şu cümleyi söyledi. 'Ben sizi gelmez zannettim. Demek ki bir şey olsa devletim yanımda.' Bu beni çok duygulandırdı."

Bütün ekiplerin selin yaralarını sarmak için çalıştığına işaret eden Özkaptan, "Aile ve Sosyal Hizmetler olarak ailelerimizin her an yanındayız. Onların eksikliklerini gidermek için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah onlara o travmayı atlatıp normal yaşamlarına dönmeleri için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bakanımız geldi, gerekli incelemeyi yaptı." diye konuştu.

"Devletten yana hiçbir sıkıntımız yok"

İstanbul'da yaşayan, selde anne ve babasını kaybeden Birkan Özdemir ise herkesin adeta kendilerine yardım etmek için seferber olduğunu dile getirdi.

Telefonlarının hiç susmadığı, Ankara'dan, İstanbul'dan bile arandıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Her yerden, resmi kurumlardan telefon geliyor, 'Bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye. 'Kalacak yeriniz var mı?' diye sordular. Dün akşam bizi öğretmenevinde misafir ettiler. İstediğimiz kadar kalabileceğimizi söylediler. Ayancık Sosyal Yardımlaşmadan aradılar, görüşmek için bizi bekliyorlar. Ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyorlar. Devletten yana hiçbir sıkıntımız yok. Yanımızda olduklarını devamlı dile getiriyorlar. Yanımızda oluyorlar, Allah razı olsun."

Ayancık'a Türkiye'nin her yerinden yardım geldiği, tüm ekiplerin çalıştığını aktaran Özdemir, "Devlet tarafından, halk tarafından gelen çok yardım var. İnsanlar burada aç ve susuz değil. Can kayıpları için insanlar çok üzgün. Tek sıkıntımız bu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü