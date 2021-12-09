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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aylar sonra bir araya geldi. İkili, barıştı mı? İşte detaylar...

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

İkili, önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir restoranda bir araya geldi.

"İŞ YEMEĞİ YEDİK"

Gökhan Çıra muhabirlerin, "Barıştınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birlikte buluşup iş yemeği yedik. 'Hayırlı olsun' demeyelim" açıklamasını yaptı.

Selin Ciğerci ise sessizliğini korudu.

Ciğerci ve Çıra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı

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