Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya üzerinden tanıdığımız Selin Ciğerci son zamanlarda sıkça araştırılan isimlerden biri oldu. Magazin ve sosyal medyanın gündeminde olan Selin Ciğerci hakkında bilinenleri sizin için derledik. Hayatı merak edilen Selin Ciğerci dair daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya üzerinden tanıdığımız Selin Ciğerci son zamanlarda sıkça araştırılan isimlerden biri oldu. Magazin ve sosyal medyanın gündeminde olan Selin Ciğerci hakkında bilinenleri sizin için derledik. Hayatı merak edilen Selin Ciğerci dair daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci4 Nisan 1984 yılında doğan Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcıdır. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının (Defacto olduğu söylenmektedir) sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar.

Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı.

Ciğerci, bir transseksüeldir.

Ayrıca Selin Ciğerci; Demet Akalın, Kerimcan Durmaz, Fatik Ürek gibi ünlü isimlerle de arkadaştır.

Single'ları

"5 Karat" (feat. Ebru Polat) (2018)

"Hikaye" (2019)

SELİN CİĞERCİ KAÇ YAŞINDADIR?

Selin Ciğerci 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.