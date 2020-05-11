Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişiye öfke kustu: Burnundan fitil fitil getireceğim
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Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişiye öfke kustu: Burnundan fitil fitil getireceğim

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişiye öfke kustu: Burnundan fitil fitil getireceğim
11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:47

Koronavirüs nedeniyle eşiyle karantinada olan Selin Ciğerci'nin canlı yayınına soru sorma bahanesiyle bağlanan bir adam cinsel organını gösterdi. Yaşadığı olay karşısında şok geçiren ve yayını kapatan Ciğerci, avukatına talimat verdikten sonra sabah kadar ağlamaktan uyuyamadı.

Kendi kozmetik markasının yanı sıra şarkıcılık yapan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile koronavirüsten korunmak için kendisini karantinaya aldı. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ciğerci, dün akşam yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı.

CANLI YAYINDA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kendi kozmetik markasında yeni bir ürün çıkarmanın heyecanıyla takipçileriyle canlı yayın yapan Selin Ciğerci, "Abla çok önemli bir soru soracağım" diyen erkek takipçisini yayına aldı. Ancak yayına bağlanan adam, cinsel organını gösterinde Ciğerci kısa sürede yaşadığı şoku atlatarak takipçisini yayından attı.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Yaşadığı olay sonrasında öfkeden deliye dönen Ciğerci, "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa video ve resim adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim herkese örnek olsun böyle pislik sapıklar hala var. Herkesin başına gelebilir lütfen herkes örnek alsın bu yaşadığımı hala şok içindeyim ve sinirliyim" dedi.

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişiye öfke kustu: Burnundan fitil fitil getireceğim

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Talihsiz olay sonrası sabaha kadar uyuyamadan ağlayan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde çektiği videoda şunları söyledi:"Mübarek Ramazan ayında hepinizden özür diliyorum benim gerçekten bir suçum yok. Ben işinde gücünde evinde ailesiyle olan bir kadınım. Gece annem aradı 'Hayırdır ne oldu?' diye utancımdan konuşamadım. Gerçekten o köpek suratlıyı bulacağım Allah bin türlü belasını versin."

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişiye öfke kustu: Burnundan fitil fitil getireceğim
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