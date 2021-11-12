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Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı geldi

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Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı geldi

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti. Ciğerci'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci'nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

'AŞK' İDDASI GÜNDEM OLDU

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti.

Çıkan bu iddianın ardından Selin Ciğerci yaşanan süreci posta.com.tr'den Ömercan Altay'a anlattı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Selin Ciğerci şu ifadeleri kullandı: "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabi ki. Bu da normal herkes biriyle aşk yaşadığımı konuşuyor. Kimseyle aşk falan yaşamıyorum, çıkan haberler gerçek dışı. Kendi başımayım, sadece insanları tanımaya çalışıyorum olay bundan ibaret. Ben işime ve sorumluluklarıma odaklıyım."

Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı geldi

Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı geldi

Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı geldi

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