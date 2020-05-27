Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı
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Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

27.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:04

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazında camiye gelecek vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Vatandaşların abdestlerini evde alarak camiye gelmesi gerektiğini belirten Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Camilerin kapısında hangi camilerde namaz kılınabileceği uyarı yazısıyla belirtilecek." dedi.

Camilerde sosyal mesafe kuralı uygulanarak çalışma yapıldığını anlatan Üzüm, şunları kaydetti:

"Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde virüs olabilir, risk var, bu çok hızlı bulaşan bir virüs. Dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz. "

Üzüm, koronavirüsle mücadelede temizliğin önemine işaret ederek, "Hem seccadelerimizin hem ellerimizin hem de dokunduğumuz eşyaların temizliğine dikkat etmeliyiz. Camide kullandığımız seccade ayrı, evde kullandığımız ayrı olmalı. Eve gidince halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi de ya yıkamak ya da dezenfekte etmek faydalı olacaktır."

Selimiye'de cemaatin namaz kılabileceği alan bantlarla ayrıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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