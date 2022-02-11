Selim'de TARSİM üreticilere anlatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kars'ta "Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi" (TARSİM) üreticilere anlatıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıya TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Dr. Adem Arancı, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, Ziraat Bankası, Denzbank, Tarım Kredi Kooperatifi Selim Şubelerinin yetkilileri ile köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticiler katıldı.

Yoğun ilgi gören toplantı Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül' ün açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda daha sonra TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, Uzman Yrd. Ahmet Korkmaz'ın sunumlarıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi TARSİM'in kapsamında yapılan yenilikler, teminatlar, dar-geniş kapsamlı poliçeler konusunda bilgi verildi.

Toplantıda üreticilerin soru, görüş ve önerileri alındı. Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, toplantıya katılan başta TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür olmak üzere iştirakçilere teşekkür etti. - KARS