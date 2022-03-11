Selendi'de Kaymakam Yıldırım'dan stok uygulaması

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım tarafından polis ve zabıta ekipleri ile birlikte yağ ve temel gıda ürünlerinde stok denetimi yapıldı, fiyat etiketleri yerinde incelendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel tarafından ilçe genelinde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik iş yerlerinde denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırılırken stoklar da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Kaymakam Yıldırım, kurallara uymayan işletmelere ceza kesileceğini belirtti. - MANİSA