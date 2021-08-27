Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!

2006-2009 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Selena dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte 29 yaşındaki Şenel'in müthiş değişimi....

Selena dizisiyle hayatımıza giren Hazal Şenel, "Pis Yedili", "Türk Malı", "İki Yalancı", "Bahtiyar Ölmez" ve "Elimi Bırakma" gibi sevilen projelerde rol aldı.

29 yaşındaki oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Fiziksel anlamda büyük bir değişim yaşayan Şenel, "İkizler burcuyum belki de ondan ani ve sert değişimler yaşamak isteyebiliyorum" açıklamasında bulundu.

Estetiğe bakışı hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Küçük rötuşlara karşı bir tepkim yok açıkcası. Ama bıçak altına yatmak benim için çok uzak. Kişi istiyor ve yaptırıyor diğer insanların bunu malzeme yapması çok tuhaf geliyor bana" dedi.

Hazal Şenel, geçtiğimiz yaz ayında şarkıcı Bertan Asllani ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, "Pandemi etkisini kaybettiğinde evleneceğiz" dedi.

İŞTE HAZAL ŞENEL'İN YILLAR İÇERİSİNDEKİ MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ...

Hazal Şenel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2018 – İçimdeki Fırtına (Yeşim) (TV Dizisi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Nuran) (TV Dizisi)

2017 – İki Yalancı (Burcu) (TV Dizisi)

2016 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Çiğ Börek) (Sinema Filmi)

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Pis Yedili (Salça)

2010 – Türk Malı (Melodi) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2006 – 2009 – Selena (Kıvılcım Aykar) (TV Dizisi)

Kaynak: Snob Magazin