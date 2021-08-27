Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2006-2009 yılları arasında ATV'de ekrana gelen Selena dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte 29 yaşındaki Şenel'in müthiş değişimi....

Selena dizisiyle hayatımıza giren Hazal Şenel, "Pis Yedili", "Türk Malı", "İki Yalancı", "Bahtiyar Ölmez" ve "Elimi Bırakma" gibi sevilen projelerde rol aldı.

29 yaşındaki oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Fiziksel anlamda büyük bir değişim yaşayan Şenel, "İkizler burcuyum belki de ondan ani ve sert değişimler yaşamak isteyebiliyorum" açıklamasında bulundu.

Estetiğe bakışı hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Küçük rötuşlara karşı bir tepkim yok açıkcası. Ama bıçak altına yatmak benim için çok uzak. Kişi istiyor ve yaptırıyor diğer insanların bunu malzeme yapması çok tuhaf geliyor bana" dedi.

Hazal Şenel, geçtiğimiz yaz ayında şarkıcı Bertan Asllani ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, "Pandemi etkisini kaybettiğinde evleneceğiz" dedi.

İŞTE HAZAL ŞENEL'İN YILLAR İÇERİSİNDEKİ MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ...

Hazal Şenel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)

2018 – İçimdeki Fırtına (Yeşim) (TV Dizisi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Nuran) (TV Dizisi)

2017 – İki Yalancı (Burcu) (TV Dizisi)

2016 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Çiğ Börek) (Sinema Filmi)

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Pis Yedili (Salça)

2010 – Türk Malı (Melodi) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2006 – 2009 – Selena (Kıvılcım Aykar) (TV Dizisi)

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Mesut Akusta Merve Boluğur Burcu Biricik
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şoke etti! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:31:00. #1.15#

title