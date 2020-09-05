Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor
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Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor

Paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Selen Görgüzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a cesur mayosuyla poz verdi. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki Görgüzel, fiziğiyle hayran bıraktı.

05.09.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:14

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görgüzel, son olarak parlak mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"BANA HAYAT HEP YAZ"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi. Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel "Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel" notunu düştü. Görgüzel paylaşımında fotoğraflarını çeken eşine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İşte Selen Görgüzel'den yeni pozlar...

Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor
Haber Yorumları (15)
FOÇALI: Büşra seni seviyorum.
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MEHMET: Boşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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ÇETOBAŞKAN: HAMDİ EŞİNE BAKAN HERKES GİBİ BENDE SULANDIM AFREİN SANA SENDEN İYİ DOMUZ OLUR
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