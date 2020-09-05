Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Selen Görgüzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a cesur mayosuyla poz verdi. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki Görgüzel, fiziğiyle hayran bıraktı.

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görgüzel, son olarak parlak mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"BANA HAYAT HEP YAZ"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi. Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel "Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel" notunu düştü. Görgüzel paylaşımında fotoğraflarını çeken eşine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İşte Selen Görgüzel'den yeni pozlar...