Sele kapılarak hayatını kaybeden Duygu öğretmen toprağa verildi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve cenazesi Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan anaokul öğretmeni Duygu Çelikel (28), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve cenazesi Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan anaokul öğretmeni Duygu Çelikel (28), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çelikel'in adının görev yaptığı okula verilmesi için talimat verdi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde yıkıma neden oldu. Bozkurt Anaokulu'nda öğretmen olan Duygu Çelikel yükselen sel sularına kapılarak kayboldu. Çelikel'in cansız bedeni, ekiplerin uzun süren çalışması sonrası dün Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulundu.Duygu Çelikel için bugün İnebolu ilçesi Dibek köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kastamonu Valisi Avni Çakır da katıldı. Toprağa verilen Duygu Çelikel'in duasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptırdı. Ardından aileye taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, Çelikel'in çalıştığı okula adının verilmesi yönündeki talebi yerinde bularak, Vali Avni Çakır'a talimatta bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış İlyasoğlu