23.08.2019 20:43

Sele kapılan büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Ordu'da yüksek kesimlere yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, 9 büyükbaş hayvan aniden yükselen su nedeniyle ırmakta mahsur kaldı

Görüntüleri çeken Sümeyye Beyazıt: "Derede su yoktu, birden geldi çok korktuk"

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtarıldı.

Ordu'nun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerinde ırmaklar taşma noktasına gelirken, vatandaşlar fındık bahçelerinde yağmura yakalandı. Ulubey, Tekkiraz, Perşembe, Ünye'nin ve Altınordu ilçelerinde bazı mahallelerinde derelerdeki su yükseldi, harmanlarda kurutulmak istenen fındıklar ve bahçeler zarar gördü.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Civil Irmağı'nda da yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. Dere içerisinde otlanan 9 büyükbaş, debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele ederken, bir anda yükselen suda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde insanların da tedirgin olduğu görüldü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Olayın görgü tanığı ve aynı bölgede hayvan otlatan Samet Demiröz, "İlçelerde yağan yoğun yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen su burayı doldurdu. Bu yüzden buradaki yağan yağmurun etkisiyle otlarda yayılan hayvanlarımızı bir anda sel aldı. Hayvanlar çabalamaya başladı ve yavaş yavaş aşağıya doğru geliyorlardı. Bir tane ağabeyimiz ırmağa inerek suya atladı. Hayvanları kurtardı. 9 tane ineğimiz vardı hepsi aşağı doğru sürüklenirken o ağabey kurtardı. Çok su geldiği için hayvanlarımızın yarısı telef olabilirdi.

"Ordu'da yağmur yoktu, su birden geldi"

Olayın diğer gördü tanığı ve görüntüleri çeken Sümeyye Beyazıt da sabah Ordu şehir merkezinde yağmur yağışı olmadığını, birden ırmakta yükselen su debisinin hayvanları sürüklediğini belirtti. Beyazıt, "Hayvanlar otlandığı esnada sel birden geldi ve hayvanları götürdü. Hayvanlar çok korktu. Burada mahsur kaldı ve sonradan kurtardılar. O esnada çok korktum, hayvanlarda herhangi bir zarar yok, kurtuldular. Normalde derede su yoktu ama birden geldi. Yüksek kesimlere yağan yağmurun suyu buraya geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA