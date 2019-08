Selden etkilenen KOBİ'lerde destek kredisi sevinci

Düzce'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler, destek kredisi verileceğinin açıklanmasının sevincini yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, kentte selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıklaması, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca memnuniyetle karşıladı.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöndeki taleplerini daha önce KOSGEB Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini anlattı.

Destek kredisinin bugün bölgeyi ziyaret eden Bakan Selçuk tarafından açıklandığını anımsatan Pazvant, esnafa ticaret hacmine göre faizsiz kredi verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pazvant, kredilerin 1 yıl sonra ödemeye başlanmasını istediklerini ve bu yönde görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, "Kredinin faizsiz olacağı kesin ancak ne zaman geri ödeneceği daha belli değil, şu anda görüşülüyor. Faizsiz kredi esnafı tam anlamıyla rahatlatacaktır. Akçakoca'daki esnafımız bundan yararlanacak." diye konuştu.

Turizm sektöründeki işletmelerin selden etkilendiğini anlatan Pazvant, "Turizm konusunda ayrı çalışmalarımız var. Turizm sektörü çok mağdur oldu. Yıkılan işletmeler var. Yaz sezonu için bütün hazırlıklarını yapmış, personelini almış ancak tek bir tane rezervasyonu bulunmayan işletmeler var." ifadesini kullandı.

"Devletimiz bize her türlü hizmeti yaptı"

Selden etkilenen Uğurlu köyünde 26 yıldır tarım aletleri ve gübre satışı yapan İbrahim Erdoğan, büyük zarara uğradıklarını ve köylerindeki zararın görünenden daha fazla olduğunu anlattı.

Erdoğan, işletmesindeki her şeyin sel sularıyla gittiğini ve mağdur olduklarını dile getirerek, "Ticari faaliyetlerimiz tamamen durdu. 18 Temmuz'dan itibaren faaliyette bulunamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizimle alakalı vermiş olduğu talimattan memnun olduk. Kendisinden Allah razı olsun. Devletimiz bize her türlü hizmeti yaptı." şeklinde konuştu.

Bankalardaki borçlarının ertelenmesini, daha sonra da taksitlendirilmesini istediklerini aktaran Erdoğan, "Bizim faal duruma geçmemiz bayağı zaman alacak, faizsiz kredinin yanında mevcut olan kredilerimizin ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Restoran işleten Çetin Tokgöz de şunları kaydetti:

"Bizim zararlarımız var, arazilerimiz büyük zarar gördü. Allah devletimizden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Devletin bütün birimleri köyümüzü eski haline getirecek inşallah. Cumhurbaşkanımız faizsiz kredi verileceğini söyledi. Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisini çok seviyoruz, devlet babanın gereğini yapacağına inanıyoruz."

Kahvehane sahibi Yılmaz Odabaş ise 2012 yılından bu yana köyde esnaflık yaptığını söyleyerek, afetin başından bu yana devletin yanlarında olduğunu dile getirdi.

Süreç içerisinde yapılanlardan çok memnun olduklarını vurgulayan Odabaş, yetkililerin kendileriyle çok yakından ilgilendiklerini ve bundan sonraki süreçte de sahip çıkacaklarına emin olduklarını ifade etti.

