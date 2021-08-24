Selden dallarına tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan Öznur hemşire, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selden dallarına tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan Öznur hemşire, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması

Selden dallarına tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan Öznur hemşire, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde sel sularından tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan hemşire Öznur Öz, yaşadıklarını anlattı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'taki sel felaketinde sel sularından tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan hemşire Öznur Öz, yaşadıklarını anlattı.

İnebolu'nun Özlüce köyündeki 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan Öz, AA muhabirine, sağlık merkezinde tek başınayken hemen yandaki Zarbana Çayı'nın taştığını fark ettiğini söyledi.

Sudan zarar görmemesi için sağlık ocağının arka bahçesindeki jeneratörü kapatmak için dışarı çıktığını aktaran Öz, "Kapatacağım sırada elektrik çarptı. Elektrik çarpınca gücüm kesildiği için yere yığıldım. O sırada sel çok hızlı şekilde geldi ve beni aldı. Ondan sonra beni sürüklemeye başladı ama normal bir sürükleme şeklinde değil. Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu." dedi.

Sel sularında sürüklenerek odasının camına kadar geldiğini ve oraya tutunduğunu belirten Öz, "Tutunduğum yerde bir şey çarptı elime. Kendimi tekrar suyun içinde buldum. Oradan bu tarafa doğru sürükledi. Burada tekrar battım suyun içine. Sonra bacağıma bir şey değdi. Onun acısıyla suyun altından yukarı çıktım. Çıktığım anda sağlık ocağının kapısının önüne doğru geldim." diye konuştu.

Sel sırasında sağlık ocağının üst katındaki lojmanda iki kızının bulunduğunu dile getiren Öznur hemşire, şöyle devam etti:

"Sağlık ocağının camlarına vurarak kırmaya çalıştım. Amacım içeri girmek, çocuklarımın yanına çıkmaktı. Sağlık ocağının ön kapısı patladı suyun kuvvetiyle. Oradan içeri girmeye çalıştım. Sağlık ocağı ile lojman arasında ara kapı vardır. Oraya kadar gitmeyi başardım ama oradan gerisine gidemedim. Çünkü su o kadar kuvvetli geliyor ki sizin o tarafa gitmenize engel oluyordu. Orada çocukların şişme havuzu vardı. Oraya ulaşamayacağımı anlayınca onu tuttum, ön tarafa geldim. Buradaki ağaç dallarına doğru geldim. Dalları tuttuğumu hatırlıyorum ama oraya nasıl geldiğimi hatırlayamıyorum. Sadece şişme havuzu tuttum ve ağaç dallarına tutundum. Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı. Ayağımla duvarı kontrol ederek gittim. En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona tırmandım. Ağaçta bayağı bir bekledim. Hareketler falan yapmaya başladım, kendimi ısıtmaya çalıştım. Ondan sonra sular çekilince birkaç kişi geldi yukarıdan gençler. Onlar beni ağaçtan aşağı indirdiler. Sonra çocukları kurtardılar."

Ağaçta 4,5 saat kaldığına işaret eden Öz, "O korkuyla, telaşla sizin orada yapacağınız tek şey, oradan kurtulmak. Çocuklarınızın emniyette olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir taraftan da nefes alma çabasındasınız. Canınızı kurtarmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yere tutunacaksınız, bir yerden çıkacaksınız. Bir şekilde canınızı kurtarmaya bakıyorsunuz. Benim de dirayetim ondan geldi herhalde. Canımı kurtarmaya ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Böyle güç kuvvet topladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Fuat Oktay Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Arda Güler Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selden dallarına tutunduğu ağaca çıkarak kurtulan Öznur hemşire, yaşadıklarını unutamıyor Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:20:45. #1.14#

title