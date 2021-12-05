KASTAMONU - Selden 115 gün sonra cesedi bulunan kişi, eşi ve oğlunun yanına defnedildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan ve cesedi 115 gün sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde sahile vuran Orhan Kalabalık toprağa verildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespitinin ardından Kalabalık'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Daha sonra ilçeye getirilen Kalabalık için Bozkurt Merkez Camisi'nde İlçe Müftüsü Selim Demir tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Kalabalık'ın cenazesi Merkez Kabristanlığı'nda, sel felaketinde hayatını kaybeden ve ekiplerin çalışması sonucu bulunan eşi Server ile oğlu Arda'nın mezarlarının yanında toprağa verildi.

Cenazeye Kalabalık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile ilçe sakinleri katıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'taki sel felaketinde Orhan Kalabalık'ın ailesiyle yaşadığı Ölçer Apartmanı yıkılmıştı. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın (11) cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un (6) bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Kalabalık'ın cenazesi, 2 Aralık'ta Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuş, cesedin, yapılan DNA incelemesi neticesinde Orhan Kalabalık'a ait olduğu belirlenmişti.