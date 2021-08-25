Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor
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Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor Erzurum'un İspir ilçesinde 20 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu.

- Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde 20 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları 20'inci günde devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde 300 metre ilerleme sağlanarak 20 gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelde çamur içinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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