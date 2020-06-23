Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
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Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Selde boğulan 5 kişinin cansız bedeni ise daha önce bulundu.

23.06.2020 08:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:11

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak taşkınlara neden oldu. Oluşan sel sonrası 5 kişinin cansız bedeni bulunurken sel sularına kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları ise sabahın erken saatlerinde devam etti.

Bursa AFAD Müdürlüğü eşgüdümündeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

EKİPLER ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerden başlandı. JAK ekibi, evin bulunduğu bölgeden başlayıp gün boyunca derenin olduğu araziyi arayacak. Diğer ekipler de önlemlerini alarak aramalara aynı noktadan başladı. Deniz polisi de aramalara, su altından katılmak için hazır bulundu. Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ SELE YOL AÇMIŞTI

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

Kaynak: AA

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