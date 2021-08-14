Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı
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Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel afetini yaşayan orman işçisi Halil Özdemir, evde mahsur kalan yaşlı komşularını sırtında taşıyarak afetten kurtardı.

İBRAHİM YOZOĞLU-SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde sel afetini yaşayan orman işçisi Halil Özdemir, evde mahsur kalan yaşlı komşularını sırtında taşıyarak afetten kurtardı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde yaşayan Özdemir, AA muhabirine, sel afetinin yaşandığı gece korku dolu zaman geçirdiklerini söyledi.

Selin gelmesiyle evden çıkmaya çalıştıklarını, hayvanlarının su içinde kaldığını, ahır ve samanlığın gittiğini vurgulayan Özdemir, "Afeti zor şekilde atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımıza haber ulaştığı zaman bütün yetkililer bize yardımcı oldular ve en iyi şekilde eksiklerimizi gidermeye çalıştılar." dedi.

Gece elektriklerin gittiğini, sel sularının gelmesiyle komşularının çığlık seslerini duyduğunu anlatan Özdemir, telefonlarının ışıklarıyla komşularına ulaşmak için beline kadar suya girdiğini ifade etti.

Özdemir, telefon ışığında ilerleyerek komşusuna ulaşmayı başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşlı olan karşı komşumun evine kadar geldim. Onu camdan çıkardım. Evin içini olduğu gibi su götürdü, 1,5 metrenin üzerinde su vardı. Evdeki suyu tahliye etmek için duvarı kırdım. Daha sonra hayvanları ahırdan çıkardık. Diğer komşuyu da evinden çıkardık. Sabah 5 sularında 85 yaşında bir teyzemizi daha sırtımıza alarak camiye taşıdık. Orası da tehlikeli olmaya başlayınca daha güvenli eve taşıdık. Önce yaşlılarımıza yardımcı olduk, daha sonra kendi başımızın çaresine baktık. Irmak boyunda 2 metrenin üzerinde su vardı. Kaçacak yer yoktu, Rabb'imiz korudu."

"Annemi camdan alarak kurtarmışlar"

Özdemir'in sırtına alarak kurtardığı Hürrem Başol'un (65) oğlu İsmail Başol da o gece eşi, annesi, ağabeyi ve çocuklarının evde olduğunu, kendisinin de Tekirdağ'da bulunduğunu anlattı.

Köye ulaştığında her yeri perişan halde gördüğüne değinen Başol, "Komşular o gece yardım etmiş, annemi camdan alarak kurtarmışlar, duvarı delerek suyun evden tahliyesini sağlamışlar. Eşyaların hepsi su altında kalmış. Alt kattaki evin mutfağı, salonu, çocukların uyuduğu odadaki eşyalar kullanılamaz, çamur içinde. Sel getirdiği yığıntıları evin içine doldurdu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Ünal da gece saatlerinde selin geleceğini anlayınca uyumadığını dile getirdi.

Suyun yükselmeye başladığını görünce oğlunu uyandırdığını belirten Ünal, "(Oğlum kalk gidelim, sel gelecek.) dedim. Çok korktuk. Oğlum hemen kalktı, ahırın suyunu boşalttı, inekleri çıkardı. Sonra oğlumla daha güvenli olan komşumuzun evine sığındık. Çok sel geldi. Evimizin her yerinde hasar var. Evin temeli gitmiş." ifadesini kullandı.

Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı
Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı
Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı
Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı
Selde evde mahsur kalan komşularını sırtında taşıyarak kurtaran Halil Özdemir, yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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