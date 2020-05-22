Selda Bağcan: Tamamen provokatif bir eylem İzmir'de cami hoparlörlerinden Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısı çalınması üzerine usta sanatçı, gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Provokatif eylemin ardından Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan şunları söyledi. Mübarek Ramazan ayında neden böyle bir şey yaptılar sorusuna Bağcan; "Kötülük olsun diye, milleti bir birine düşürmek için yaptılar. Tamamen provokatif bir eylem" dedi. Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella'nın çalınması ile ilgili olarak, "İnanılmaz bir şey, inanamıyorum" diyen sanatçı, kim yapmış olabilir bunları sorusuna, "Ülkeyi karıştırmak isteyen troller yapıyor. 'Solcular böyle kutsal yerlerimize saldırır' gibilerinden provokatif olarak yapıyorlar. Solcuların üzerine atmak için... Daha da neler yapacaklar kim bilir, milleti birbirine karıştırıp düşürmek için. Uçları kaşıyorlar hep. İnşallah basında sözlerimi çarpıtamazlar. İzmir'in seçilmesi de üzücü. İnsanların inançları ile oynamamak gerekir. Herkesin inancı kendine, herkesin kutsalı kendine. Saygı duymak gerekir." dedi.