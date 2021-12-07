SELÇUKLU GENÇLİK MECLİSİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Konyaspor- Yeni Malatyaspor maçına davet edilen görme engellilere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri maçı anlatarak önemli bir farkındalığa imza attı.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten ve bu çalışmalarla ses getiren Selçuklu Gençlik Meclisi Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçında konuk edilen görme engelli vatandaşlara maçın tamamını anlatarak gönülleri fethetti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da bir görme engelliye maçı anlatması renkli anlara sahne oldu.

Selçuklu Gençlik Meclisinin toplumun her kesimine duyarlı olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Bugün burada gençlerimizle birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Ligde başarı ivmesini devam ettiren Konyasporumuzun maçını görme engelli hemşehrilerimize anlattık. Ben maçı anlatmaktan büyük bir keyif duydum ve böylesine anlamlı bir faaliyete imza atan Selçuklu Gençlik Meclisimizi de tebrik ediyorum. Gençlerimiz üniversitede okuyor ancak etraflarında olan bitenden haber darlar ve sosyal sorumluluk çalışmalarının da başını çekiyorlar. Burada yaptığımız bu maç anlatımının önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Buna benzer çalışmalarımızı yine farklı platformlarda da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Maçın görme engelli vatandaşlara anlatıldığı anlar sosyal medyada gündem olarak büyük beğeni aldı.