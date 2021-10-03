Selçuklu'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı - Haberler
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Selçuklu'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Selçuklu'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sille'de doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sille'de doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

Sille Mahallesi Aya Eleni Kilisesi'nden başlayan yürüyüş Sille Baraj Parkına kadar sürdü. Yaklaşık üç kilometrelik yürüyüş esnasında Pekyatırmacı ve çevre gönüllüleri güzergah üzerindeki atıkları topladı. Ayrıca gönüllüler tarafından yürüyüş güzergahı üzerindeki ağaçların uygun kısımlarına ahşap kuş yuvaları yerleştirdi.

Yürüyüş sonunda toplanan atıklar ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Etkinlikte platform üyelerinin yanı sıra çevre gönüllüleri de yer aldı.

Selçuklu Belediyesi olarak atık konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık konusuna büyük bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini bitirmenin tek bir yolu var o da kirletmemek, atmamak, çözümü çevreye karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar. İnşallah bu çalışmalar Selçuklu'da örnek olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak diye umut ediyor, katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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