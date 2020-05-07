Selçuklu Belediyesi evde kalmayı daha keyifli hale getirmeye devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların bu zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirebilmelerine Online Kitap Okuma Yarışmasıyla destek oluyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların bu zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirebilmelerine Online Kitap Okuma Yarışmasıyla destek oluyor. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmaya ise ilgi oldukça yoğun. Yarışmaya şu ana kadar 5 bin 100 başvuru oldu.

Kültürel etkinlikleriyle her zaman ses getiren Selçuklu Belediyesi, evde kalınan bu dönemde de farklı bir yarışmanın altına imza attı. Bu etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek Online Siyeri Nebi Kitap Okuma Yarışması iki ayrı kategoriden oluşuyor bu kategoriler ise 8-15 ve 15 yaş üstü olarak gerçekleşecek.

Başvurular 19 Mayıs'a kadar devam edecek

Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırma, onları sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, farklı düşünme, araştırma, dili güzel ve etkili kullanabilme hedefiyle yarışmayı düzenleyen Selçuklu Belediyesi, başvuruları 19 Mayıs'a kadar kabul edecek. Online olarak yapılacak yarışma 20 Mayıs saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Farklı etkinliklerle evde kalan insanların zamanlarını daha kaliteli eylemlere imza atmasını hedefleyen Selçuklu Belediyesi yurt içi ve yurt dışından başvuru almaya devam ediyor.

"Okumak derin bir yolculuğa çıkmaktır"

Kitap okumanın farklı ufuklar açtığını ve bu ufukla geleceğe giden yolda önemli mesafeler kat edildiğine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Öncelikle içerisinden geçtiğimiz ve başarıyla atlatacağımız salgın sürecinde böyle bir yarışmaya imza atmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Dinimizin ilk emri olan okumak hayatımız boyunca devam ediyor ve bizler bunu ne kadar ciddiye alırsak bilgi derinliğimiz de takva derinliğimiz de artacaktır. Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımızı ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız. Selçuklu Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli vatandaşlarımızı bu okuma seferberliğine davet ediyoruz" dedi.

Yarışma ve Ödüller

İki ayrı kategoride yapılacak yarışmada farklı iki kitap değerlendirmeye tabi tutulacak. 8-15 yaş arası okurlar İrfan Yücel'in Peygamberimizin Hayatı isimli kitabıyla yarışmaya tabi tutulurken, 15 yaş üstü ise Özkan Öze'nin Yeryüzü Ayetleri-1 Büyük Karanlığın Sırrı kitabıyla yarışma tabi tutulacak. Online olarak yapılacak yarışmada yarışmacılar 20 Mayıs saat 21.00'de okunulan kitaplarla ilgili 30 soruya cevap verecek. Cevapları jüri değerlendirmeye tabi tutarak derecelendirmeyi yapacak. Yarışmacılara ödül olarak, 42 bisiklet, 8 elektrikli kaykay, 25 kitap seti, 25 akıllı saat ve 100 adet ışıklı okuma gözlüğü verilecek. - KONYA

Kaynak: İHA