SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
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SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Anadolu Ajansı / Elvır Hodzıc - Haberler | Güncel

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis üyelerinden oluşan heyetle Bosna Hersek'te temaslarda bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis üyelerinden oluşan heyetle Bosna Hersek'te temaslarda bulundu.

Pekyatırmacı, 16 Ağustos Pazartesi başlayan ziyaretin son gününde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna'da 2013'te inşa edilen Mevlevihane'nin Bosna Hersek'e verdikleri değerin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Mevlevihane'de Saraybosnalı kadınların katılımıyla gerçekleştirilen el işi kurslarının önemine işaret eden Pekyatırmacı, "Her sene imkanlar dahilince bu sergilerin açılışına katılıyoruz. Son 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sergilere katılamamıştık. Bu sene Meclis üyelerimizle sergimizin açılışına geldik." ifadesini kullandı.

Pekyatırmacı, kardeş Stari Grad Belediyesi ile pek çok proje yürüttüklerine değinerek, iş birliklerinin bundan sonraki dönemde de devam edeceğini dile getirdi.

Srebrenitsa ziyaretlerinde tanıştıkları ve faaliyetlerine destek kararı aldıkları EMMAUS Derneğinin de önemli projeler gerçekleştirdiğini belirten Pekyatırmacı, iş birliği kapsamında isteyen Srebrenitsalı annelerin Konya'yı ziyaret edebileceğini anlattı.

Pekyatırmacı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile öğrenci değişimi kapsamında önemli bir faaliyete imza atacaklarını vurgulayarak, "Burada Türkçe sınıflarda eğitim gören öğrencilerimizi Konya'da misafir edeceğiz. Konya'dan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında bizim faaliyetlerimize katılan öğrencilerimizi de Saraybosna'ya getireceğiz." diye konuştu.

Ecdadın izlerini yaşatmak ve ayakta tutmanın önemine işaret eden Pekyatırmacı, "Onun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buradaki paydaşlarımızla da en üst seviyede iş birliği yaparak bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz." dedi.

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SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu
SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elvır Hodzıc

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SARAYBOSNA - Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu - Haberler
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