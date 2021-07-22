Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesi nedeniyle yas içinde olduğunu belirten Seda Sayan, Ağustos ayının ortasına kadar eğlence programlarına çıkmayacağını belirtti.

Şarkıcı Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle derinden sarsıntı yaşayanlardan biri de sanatçı Seda Sayan oldu.

AĞUSTOS ORTASINA KADAR KONSER VERMEYECEK

Herkesi üzen vefatın ardından radikal bir karara imza atan Seda Sayan, yas tutması nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir konser veya eğlence etkinliğinde sahne almayacağı bilgisini paylaştı.

"ÇOK ETKİLENDİM, İÇİMDEN BÖYLE GELDİ"

Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle çok etkilendiğini belirten Seda Sayan, "İçimden öyle geldi. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" dedi.

ALİŞAN VE DEMET AKALIN'IN YERİNE GELDİ

Diğer yandan Seda Sayan, geçtiğimiz ay Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de sabah sunduğu programının yerine gelmişti. Sayan, Akalın ve Alişan'ı işinden ettiği iddiası nedeniyle, eleştirilmişti. Sayan'ın sahnelerin yoğun olduğu bu dönemde böyle bir karar alması da takdir topladı.