Selçuk Tekay öldü mü? Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşındaydı?

Selçuk Tekay kimdir sorusu, usta ismin hayatını kaybetmesinin ardından biyografisini merak eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Selçuk Tekay öldü mü? Selçuk Tekay neden vefat etti? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler. Selçuk Tekay kimdir?

Besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın acı haberini ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Tekay'ın ölüm haberinin ardından biyografisi, hayatı ve besteleri gündeme geldi. Selçuk Tekay'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Haberlerin ardından Selçuk Tekay öldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Vefatıyla sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan Selçuk Tekay, 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır. Ölümüyle ilgili net bir açıklama şuan için gelmezken, başta Emel Sayın ve Ferhat Göçer olmak üzere acı haber ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulurken, Ferhat Göçer ise " Büyük üstad Selçuk Tekay'ı kaybettik….Pek çok kezaynı sahneyi paylaştım…. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum…. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi…. Çok üzgünüm…" paylaşımında bulundu.

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir.

1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.