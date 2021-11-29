Selçuk'ta sevgi yolunda çalışmalar başladı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Selçuk Belediyesinin Uğur Mumcu Sevgi Yolu'nda yapacağı düzenlemenin ilk adımı doğal gaz çalışmalarıyla başladı. İzmir Gaz ve GDZ Elektrik'in gerekli alt yapı çalışmalarını yapması için Selçuk Belediyesi de gerekli girişimleri tamamladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Uğur Mumcu Sevgi Yolu'muzun çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Öncelikle alt yapı çalışmalarının bitmesi için İzmir Gaz burada çalışma yapacak. Daha sonrasında da GDZ Elektrik burada çalışma yapacak. Doğal gaz hattının döşenmesinden sonra bu mahallenin doğal gaza kavuşması için biz gerekli izinleri ve müracaatları yaptık. Aynı zamanda İzmir Gaz'ın karayollarından izin almasıyla birlikte Atatürk Mahallesi doğal gazına kavuşacak. Böylece daha sağlıklı ve düzenli bir sokağa kavuşacağız" dedi.

Uğur Mumcu Sevgi Yolu'nda gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selçuk Belediyesi tarafından sokak düzenlemesi yapılacak. - İZMİR