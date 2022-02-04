Selçuk'ta sağlık için hareket zamanı

Selçuk Belediyesi, çocuklarda obeziteyi engellemek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla "Şimdi Hareket Zamanı" adlı proje başlatıyor.

"Şimdi Hareket Zamanı" adlı proje ile kentte yaşayan çocuklarda obezite riski ortadan kaldırılarak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor. Daha sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkı sunacak "Şimdi Hareket Zamanı" projesinden yararlanmak isteyen çocuklar, velileri ile birlikte 7- 18 Şubat tarihleri arasında SELBİM üzerinden başvuru yapabilecekler.

Selçuk Belediyesi ile Zuhal Fitness Club'ın ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında kentte yaşayan 7- 15 yaş aralığındaki çocukların pandemi sürecinde hareketsiz kalmalarından doğan, aktivitesizliğin yanı sıra sağlıksız beslenme alışkanlığının da bir araya gelmesi ile alınan kilolarından kurtulmaları amaçlanıyor. Şimdi Hareket Zamanı Projesi ile çocukların belirlenen periyotta antrenör ve diyetisyen eşliğinde düzenlenen fiziksel aktivite programlarına katılmalarının yanı sıra sürece ailelerinin de dahil edilerek sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilecek. Proje öncesinde katılımcı çocukların velilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı da düzenlenecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel