Selçuk'ta gençlik bandosu ile bayram coşkusu
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Selçuk'ta gençlik bandosu ile bayram coşkusu

Selçuk'ta gençlik bandosu ile bayram coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Selçuk Belediyesi tarafından kurulan gençlik bandosu, bayram coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Selçuk Belediyesi tarafından kurulan gençlik bandosu, bayram coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı.

Selçuk Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve vatandaşlar, gençlik bandosu eşliğinde yürüyerek Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende Selçuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden törende, sporcuların 19 Mayıs için özel hazırladığı gösteri dakikalarca alkışlandı.

Törenin ardından ilçe sokaklarını trampet sesleriyle coşturan Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosuna evlerindeki ve işyerlerindeki vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

Selçuk Belediyesi ise günler öncesinden ilçenin ana caddelerini bu anlamlı gün sebebiyle bayraklarla donattı. Selçuk'ta ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle sokaklarda anlamlı bir mesaj yayınlandı. İlçe sokaklarında yer alan billboardlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi karekod uygulaması ile yayınlandı. "Gençler 1919 ruhuyla bir çift mavi gözün sizlere mesajı var" notuyla yayınlanan kutlama mesajlarında, afişte bulunan karekodu okutan gençler, cep telefonlarından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini, Atatürk'ün görüntüleri eşliğinde izledi. - İZMİR

Selçuk'ta gençlik bandosu ile bayram coşkusu
Selçuk'ta gençlik bandosu ile bayram coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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