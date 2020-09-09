Selçuk Şahin kimdir? Selçuk Şahin nereli? Selçuk Şahin kaç yaşında? Selçuk Şahin evli mi?

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Futbol kariyeri, evliliği, golleri ile merak edilen Selçuk Şahin kimdir? Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin kimdir?

SELÇUK ŞAHİN KARİYERİ

Gençlik yılları Silifke'de geçti. 23 Temmuz 1999'da Hatayspor'da profesyonelliğe geçti. 2003-2004 sezonunda İstanbulspor A. Ş. takımından 3 yıllık sözleşme yapılarak Fenerbahçe'ne transfer edildi. Orta saha mevkiinde oynamaktadır.

Selçuk Şahin, Chelsea FC maçında Diego Costa ile

Fenerbahçe'deki ilk maçı, 16 Temmuz 2003 tarihinde oynanan Waldhof Mannheim - Fenerbahçe, hazırlık maçıdır. Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 10 Ağustos 2003 tarihinde oynanan ve takımının 0-3 kaybettiği Fenerbahçe - İstanbulspor, Süper Lig maçıdır. Uzun yıllar boyu oynamaya devam ettiği kulüpte birçok kez yedek kalsa da inişli-çıkışlı performansıyla hiçbir zaman ilk on birin değişmez futbolcularından biri olamadı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 21 numaralı formayı giymeye başlayan Selçuk, 2011-2012 sezonunda memleketi Tunceli'nin plaka numarası olan 62 numara ile maçlara çıktı. Bir sene boyunca 62 numaralı formayı giyen Selçuk, 2012-2013 sezonunda tekrar 21 numaralı formayı giymeye başladı.Selçuk derbi maçlarında ve kritik maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'de 10 senedir forma giymektedir.Selçuk, 23 Mayıs 2013 günü Fenerbahçe ile 2 senelik yeni sozlesme imzalamıştır. 18 Haziran 2015'te sözleşmesi yenilenmediği için takımdan ayrılmıştır. Selçuk Şahin İsviçre 2. Lig takımlarından Fuat Çapa nın teknik direktörlüğünü yaptığı FC Wil 1900'e transfer oldu. 2015-2016 sezonu arasında Gençlerbirliği'ne gitti.

SELÇUK ŞAHİN KİMDİR?

31 Ocak 1981'de Tunceli'de doğdu. Selçuk Şahin şimdiye kadar Zico, Luis Aragonés, Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal gibi antrenörler ile çalışmıştır.

Kulüp takımları kariyeri

Gençlik yılları Silifke'de geçti. 23 Temmuz 1999'da Hatayspor'da profesyonelliğe geçti.

2003-2004 sezonunda İstanbulspor A. Ş. takımından 3 yıllık sözleşme yapılarak Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer edildi. Orta saha mevkiinde oynamaktadır.

Fenerbahçe'deki ilk maçı, 16 Temmuz 2003 tarihinde oynanan Waldhof Mannheim - Fenerbahçe, hazırlık maçıdır.

Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 10 Ağustos 2003 tarihinde oynanan ve takımının 0-3 kaybettiği Fenerbahçe - İstanbulspor AŞ, Türkiye Süper Lig maçıdır.

Uzun yıllar boyu oynamaya devam ettiği kulüpte birçok kez yedek kalsa da inişli-çıkışlı performansıyla hiçbir zaman ilk on birin değişmez futbolcularından biri olamadı.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 21 numaralı formayı giymeye başlayan Selçuk, 2011-2012 sezonunda memleketi Tunceli'nin plaka numarası olan 62 numara ile maçlara çıktı.

Bir sene boyunca 62 numaralı formayı giyen Selçuk, 2012-2013 sezonunda tekrar 21 numaralı formayı giymeye başladı.

SELÇUK ŞAHİN'İN EŞİ EMEL ŞAHİN KİMDİR?

05 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin ile evlenen Emel Şahin 24 yaşındadır. Evlenmeden önceki adı Emel Demiryürek olan Emel Şahin, eşi Selçuk Şahin'in Göztepe'ye transferinden önce oynadığı Fenerbahçe'deki maçlarında da sık sık tribünden takip ediyordu. İnstagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Emel Şahin, "emelessahin" adresinden günlük yaşamına dair fotoğraflarını paylaşıyor.