Özdağ, Peker'in iddiaları üzerinden Bakan Soylu'ya seslendi: Bunu yap, seni Cumhurbaşkanı yapacağım
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. CHP'li eski bakan Suat Hayri Ürgüplü'yü örnek gösteren Özdağ, "Seni Cumhurbaşkanı yapacağım Soylu. Git Yüce Divan'a aklan gel, seni Cumhurbaşkanı yapacağım" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Muğla Milas'ta parti üyeleriyle buluştu. Özdağ, burada yaptığı konuşmada, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını hatırlatıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.
Peker'in iddiaları sonrasında neden soruşturma başlatılmadığını soran Özdağ, Bakan Soylu'ya şöyle seslendi:
"Bak Süleyman Soylu seni Cumhurbaşkanı yapacağım. Akıl veriyorum sana. Ben senin ağabeyinim bak. Bana ağabey diyordun. Herkese vermem bu aklı.
Suat Hayri Ürgüplü. Sen bilir misin Cumhuriyet tarihini. Bilmiyorsan öğretiyorum bak sana. Bakandı bu adam. Chp'nin bakanıydı. Brezilya'da kahve getirdiler Türkiye'ye. Adı yolsuzluğa karıştı. 'Ben bununla yaşayamam' dedi. 'Bununla devlet yönetemem bakanlıktan istifa ediyorum' dedi. İstifa etti, 'Yüce divana gidiyorum, yargılanacağım' dedi, yargılandı beraat etti. Tekrar bakanlığa mı döndü? Yok, Başbakan oldu.
Seni Cumhurbaşkanı yapacağım Soylu. Git Yüce Divan'a aklan gel, seni Cumhurbaşkanı yapacağım."
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