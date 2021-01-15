Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu
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Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:17

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde uğradığı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 5 kişinin saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan Özdağ, "Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Kafamdan kanlar akmaya başladı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek üzere evinden çıkarken silahlı ve sopalı beş kişinin saldırısına uğradı. Silah doğrultulan ve sopalarla dövülen Özdağ'ın sol eli ve bir parmağı kırıldı.

"BEN SİLAHLI DEĞİLDİM, SİLAHIM ARABADAYDI"

Saldırıyla ilgili Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özdağ şu ifadeleri kullandı; "Cuma namazına gidiyordum. Kapıdan çıkarken soluma baktım, bir erkek var. Şahıs telefonla görüşüyor. Anladım işi. Arabaya yürüdüm. Şoförüm arabadaydı. Kar yağıyordu. Arkamdan iki kişi bacaklarıma sopayla vurdu düşeyim diye, düşmedim. Döndüm. Biri kafama vurdu sopayla. Boğuşmaya başladık. Onlar sopalarla vuruyor, ben yumruklarla… Beş kişiydiler. İkisi sopalarla vururken, biri silah tutuyordu. Silah çekersem belki ateş edecekti. Ben silahlı değildim, silahım arabadaydı. Sonra biri daha silah çekti. Beşincisi de sopayla kenarda bekliyordu. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Yumruklaşmaya başladım iki kişiyle. O sırada sol elim kırılmış. Baktım, gözlerim görmüyor. Yine saldırdılar."

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

"ORGANİZE BİR HAREKET"

Araçtan inmesin diye şoförüne de silah doğrultulduğunu kaydeden Özdağ, "Organize bir hareket. Şoförüm silahla çıkınca kaçtılar. İki el silah sıktı şoför. Çok kan kaybediyordum. Bunların peşinden koşacaktım. Şoför 'hastaneye gidelim' dedi" şeklinde konuştu.

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

"BİRİ DİĞERİNE 'SİLAH ÇEK" DİYE BAĞIRDI"

Saldırganların genç ve yüzlerinin açık olduğunu kaydeden Özdağ, "Saldırırken hiçbir şey konuşmadılar. Yalnızca biri diğerine 'Silah çek' diye bağırdı" diye ekledi.

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

"SALDIRGANLARIN YAKALANARAK ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ"

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu
Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

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