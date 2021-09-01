Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, nereli? Selçuk Geçer hayatı ve biyografisi!

Ekonomi habercisi, yorumcu ve analist olan Selçuk Geçer, televizyon ekranlarının yanı sıra sosyal medyanın da gündeminde. Bir süredir YouTube kanalından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Selçuk Geçer merak ediliyor. Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer nereli ve kaç yaşında? Selçuk Geçer ne mezunu? İşte, Selçuk Geçer hayatı ve biyografisi!

Selçuk Geçer kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Selçuk Geçer, yaptığı açıklamalarla ve gündeme dair sözleriyle sık sık araştırılan isimler arasında.Türkiye'nin önde gelen firmalarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte olan Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer kaç yaşında, nereli?

SELÇUK GEÇER KİMDİR?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.

Televizyon ekranlarında yer alan isimlerden biri olan Selçuk Geçer, ekonomi habercisi, yorumcu ve analisttir. Bu kapsamda pek çok kanalda yer görev aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Uzmanlık alanları Ekonomi Haberciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.