Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 önemli hedefi açıklandı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Uzay Programı'nın yol haritasını değerlendirdi.

"BİZLER İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Selçuk Bayraktar, "Bizi tabii ki heyecanlandırıyor. Biz de havacılıkla uğraşıyoruz, İHA ve SİHA ile. Bütün yüksek teknolojinin en üstteki meyvesi. Biz tabii TEKNOFEST kapsamında uzay yarışmaları düzenliyoruz. Bu alanlarda çalışacak uydu ve uzay teknolojilerinde çalışacak genç kardeşlerimizi yetiştirme maksadıyla yapılıyordu. Onlar için de büyük bir fırsat oldu Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması. Ve yine Milli Uzay Programı'yla açıklanan hedefler bizler için bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ BU ALANDA GERİ KALAMAZDI"

Bayraktar, "Diğer teknolojilerin gelişmesinde bir lokomotif diyebiliriz. İnsanoğlu aya gittiğinde, o serüven sayesinde geliştirdiği binlerce patent var, belki bugün kullandığımız yüksek teknoloji ürünlerin içine girmiş durumda. Ülkemiz de bu alanda geri kalamazdı. Hızlı dönüşüm içeren dijital çağda görüyoruz ki yeni bir inovasyon geçmişin alışkanlıklarını yıkabiliyor. Bu anlamda geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum" dedi.

UZAY YOLCULUĞUNDAKİ 10 HEDEF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıttı.

İşte Erdoğan'ın tek tek saydığı 10 hedef;