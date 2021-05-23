Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı
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Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı

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Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadeler sonrası Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yaptığı paylaşımda, Soytekinoğlu'nun açığa alındığını açıkladı.

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, geçen hafta Cuma namazında Kabakoz İsmail Sadi Camii'nde Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle sosyal medyada tepki toplamıştı. Görüntüler sosyal medyadan yayılınca Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçmişti. Bu gelişmenin ardından Soytekinoğlu ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama geldi.

AÇIĞA ALINDI

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" ifadelerini kullandı.

Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, geçtiğimiz cuma namazında yaptığı konuşmada Selanik göçmenlerini, Gezi Parkı olaylarını ve isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef almıştı. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" ifadelerini kullanmıştı

Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı
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