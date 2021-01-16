Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu (2)
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Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu (2)

16.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:18
Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAntalya Valiliği, Düden Şelalesi'ndeki kötü koku ve balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, Düden Şelalesi'ndeki kötü koku ve balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görsel ve yazılı medyada yer alan İlimiz Kepez İlçesinde bulunan Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliğinin üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile yapılan çalışma doğrultusunda; 13.01.2021 tarihinde Düden Çayından su numunesi alınmış ve analizi yapılmak üzere akredite laboratuvara bırakılmıştır. 15.01.2021 tarihinde de kirlilik görülen düden çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirilmiş olup denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulanmış ve söz konusu deşarj noktalarının körlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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