Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama
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Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

18.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:37

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için yayınladığı mesajda "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonulup şehit edilen 13 vatandaşımız için bir açıklama da HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

DEMİRTAŞ'TAN PKK'YA KINAMA

Mesajında "PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" ifadelerine yer veren Demirtaş, "Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

HDP, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KINAYAMAMIŞTI

HDP tarafından Gara şehitlerimizle ilgili yapılan açıklamada ise "Halkların Demokratik Partisi olarak, bu sınır ötesi operasyon sonucunda, uzun süredir PKK'nın elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

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