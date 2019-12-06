Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı
Selahattin Demirtaş'ın ailesi trafik kazasında yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Euronews.com'da Görüntüle