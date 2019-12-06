Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı
Haberler » Dünya » Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı - Haberler

Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı

Selahattin Demirtaş'ın ailesi trafik kazasında yaralandı

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58
Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi trafik kazasında yaralandı

'ın Ergene ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler