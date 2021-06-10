Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde dün oluşan sel nedeniyle balık üretim tesislerinden tarlalara sürüklenen balıkları toplamak isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında sağanak başladı. Yağışın şiddetini artırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı.

Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan zarar gördü. Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak sürüklendi. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR TARLALARA AKIN ETTİ

Tarlalarda çırpınan alabalıkları gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çok sayıda balığın tarlalara sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, ellerinde kova ve sepetlerle tarlalara akın etti.

BAZILARINI DEREYE BIRAKTILAR

Bazı vatandaşlar tarladaki su birikintilerinde çırpınan canlı balıkları tek tek elleriyle toplayıp evlerine götürürken bazıları da sular çekildiğinde telef olmamaları için yakınlardaki dereye bıraktı.

İşte sel sonrası ortaya çıkan o görüntüler;

Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:09:28. #1.16#

title