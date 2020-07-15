Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı Erzincan'ın Yaylabaşı Mahallesinde meydana gelen sel afetinin ardından temizlik çalışması yapıldı.

Sel sonrası mahallede temizlik yapıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Yaylabaşı Mahallesinde meydana gelen sel afetinin ardından temizlik çalışması yapıldı.

Aşırı yağış nedeniyle Yaylabaşı Mahallesinde meydana gelen sel taş ve rusubat sürükleyerek mahalle içersinde bulunan menfezin tıkamasına sebep oldu ve mahalle içerisinden geçmekte olan derede taşkına sebebiyet verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yaylabaşı Mahallesinde meydana gelen sel ve taşkının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aynı zamanda Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 20 personel ve 10 araç ile bölgede temizlik çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında menfezden ana yola taşan taş ve rusubat kamyonlarla alınarak sokaklar temizlendi. Belediye ekiplerinin yanı sıra DSİ 82.Şube Müdürlüğü ekipleri de menfezi dolan derede çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aksun bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaşanan afet ile ilgili burada bir açıklama yaptı.

Aksun yaptığı açıklamada; "Erzincan Belediyemizin mücavir alanları içerisinde bulunan Yaylabaşı yerleşkesinde bulunmaktayız. Görüldüğü gibi sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Menfez tıkanıklığı yüzünden ana yola taşan sel çok şükür can kaybına sebebiyet vermedi sadece mal kaybıyla sonuçlanmış bulunmakta. Devletimiz, belediyemiz vatandaşımızın yanında Allah nasip ederse en kısa zamanda yaralar sarılacaktır, gereken yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA