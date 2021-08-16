Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selden en fazla etkilenen Babaçay köyü ile ilçenin sahil kesimlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları hem havadan hem karadan yapılıyor.

Ekiplerce, Ayancık ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sinop'un İnceburun mevkisinde denizde bir kişinin canız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Akliman sahiline getirilen cenaze, kimlik tespiti için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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