Sel felaketi balıkçılığı da etkiledi
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Sel felaketi balıkçılığı da etkiledi

Sel felaketi balıkçılığı da etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde denize sürüklenen tomruklar, Karadeniz'de balık avcılığını da olumsuz etkiledi.

Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde denize sürüklenen tomruklar, Karadeniz'de balık avcılığını da olumsuz etkiledi.

11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra kentte selin izleri silinmeye çalışılırken, Ayancık Çayı'nın denize taşıdığı tomruklar nedeniyle balıkçılar da zor günler yaşıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, "Tabii ki bu sel felaketini yaşamasaydık çok iyi olurdu. Ama kader diyelim. 1 Eylül itibarıyla kayıklarımız denize açıldı. Ağ attıklarında denizin dibinde ister istemez tomruklar oluyor, odun parçaları oluyor. Açılan balıkçılarımız için zor bir durum. Ağları yırtılıyor. Allah'tan şu zamana kadar cesetle karşı karşıya kalmadık. Ama bu da karşılaşmayacağımız anlamına gelmez. Hala kayıp vatandaşlarımız var" dedi. - SİNOP

Sel felaketi balıkçılığı da etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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