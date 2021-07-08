Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: "Devletimiz burada"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: "Devletimiz burada"

Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: 'Devletimiz burada'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.

Önceki gece ve dün sabah saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle sel afeti yaşanan Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde, yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Dün, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kaymakamlık Daire Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte beldede incelemelerde bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; bugün de İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ormanlı'ya gitti.

İlk olarak Ormanlı Belediyesini ziyaret eden AK Parti heyeti Belediye Başkanı Bayram Başol'dan son durum hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti İlçe Yöneticileri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan; beldede selden etkilenen iş yerleri ile kamusal alanlarda yerinde inceleme ve tespitlerde bulundu.

Beldedeki saha çalışmaları esnasında açıklamada bulunan Bozkurt, Ormanlı başta olmak üzere ilçedeki bazı köy ve mahallelerin ciddi anlamda etkilendiği ve zarar gördüğü sel afetinde can kaybı veya yaralanma gibi üzücü olayların olmamasından teselli bulduklarını ifade etti. Bozkurt açıklamasında;

"Ormanlı beldemiz ile bazı köylerimizde büyük bir afet meydana geldi. Tabii böyle bir olayın olmasından dolayı son derece üzgünüz. Dün sabah erken saatlerden itibaren Ormanlı ve köylerimizi ziyaret ederek, afet sonrası ortaya çıkan manzaraları yerinde görüp, hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün de yine teşkilat yöneticilerimizle birlikte Ormanlı'dayız. Belediye Başkanımızla istişarelerde bulunduktan sonra sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ormanlı Beldemizde ve çevre köylerimizde yaşanan sel felaketinden zarar gören iş yeri sahibi ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef büyük bir afet meydana geldi. İnşallah bir daha olmaz. Devletimiz burada. Devlet Su İşleri, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerimiz afetten zarar gören bölgelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Zarar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararların giderilmesi noktasında devletimiz elinden geleni yapıyor. Devletimiz, tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun Ereğli." - ZONGULDAK

Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: 'Devletimiz burada'
Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: 'Devletimiz burada'
Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: 'Devletimiz burada'
Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: 'Devletimiz burada'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Hayvanların korunmasına ilişkin teklif TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi (1)
Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'hayvanla cinsel ilişki' ifadesi değişebilir
Son dakika haber! Hayvanları Koruma Kanunu'nda "hayvanla cinsel ilişki" ifadesi değişebilir

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: "Devletimiz burada" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:45:53. #1.14#

title