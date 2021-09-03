Sel bölgesine elektrik arızası için giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
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Sel bölgesine elektrik arızası için giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan yağışlar sonrası bir köye elektrik arızasına giden ekip, hemen önlerinde yaşanan heyelan nedeniyle hayati tehlike atlattı, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelan nedeniyle yolda bir süre mahsur kalan ekip, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı.

Sel bölgesinde ilk günden beri görev alan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı ekipler dün Dibekli köyünde bir arızaya bakmak için yola koyuldu. Dün yaşanan yağışlar sırasında görevine devam eden ekipler Ciroğlu yolu üzerinde heyelan tehlikesi atlattı.

TEPEDEN KAYALAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Tepeden aşağıya kayaların düşmeye başlamasıyla tehlikeyi fark eden ekip yol üzerinde beklerken her şey saniyeler içinde oldu. Büyük bir toprak kütlesinin aşağıya düşmeye başlamasıyla kaçmaya başlayan ekipler canını zor kurtardı. Yolun heyelan nedeniyle kapanmasıyla orada mahsur kalan ekipleri gelen iş makineleri yaptıkları çalışma ile kurtardı. Yaşanan olay sel bölgesindeki çalışanların yaşadığı zorluklar fedakarlıklara örnek oldu.

"GÖZÜMÜZÜN ALABİLDİĞİ HER YER BİR ANDA YERLE BİR OLDU"

Görevlilerden Enes Özdemir, "Ayın 11'inde gece 03.30 gibi iş başı yaptık. Hiç bu kadar su baskını veya taşkın yaşanacağını düşünmemiştik. Burada ilçemize bağlı Pazarcık köyüne arıza onarımı için gittiğimizde bir anda selin ortasında kaldık. O anda insan hiçbir şey düşünemiyor. Canımız zor kurtardık. Dün de ilçemize Dibekli köyüne arıza onarımı için gittiğimizde bir anda yol kapandı. Bir anda taşlar anlatılmaz yani. Taşlar düşmeye başladı ve gözümüzün alabildiği her yer bir anda yerle bir oldu. Orada mahsur kaldık. Sonra gelen kepçelerle yollar açıldı. Tekrardan arıza onarımına devam ettik. Bütün zorlu şartlara rağmen hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. Vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık çalışıyoruz. Tabii, bu zorlu koşullar, hava şartları, heyelanlar bizi her türlü etkiliyor ama yıldıramıyor" dedi.

Sel bölgesine elektrik arızası için giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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