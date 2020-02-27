27.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:16

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Düzce'de sağlık sektörü dışında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler arası işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen programda; "Acil Obstetrik Bakım Programı" sektörel bilgilendirme ve değerlendirme sunumu yapılmış olup, belirlenen eksikliklere yönelik "İl Eylem Planı" güncellenmesi gerçekleştirildi. Türkiye'de anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konan "Acil Obstetrik Bakım Programı" geliyor. "Acil Obstetrik Bakım (AOB)" gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içinde meydana gelen anne ve bebeğinin hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanıyor. Programın hedefi önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmeyi amaçlıyor. Söz konusu toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri ile Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA