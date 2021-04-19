Sektör uzmanları bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu

BlokBims Akademi tarafından düzenlenen 'Dijitalleşme Nedir? ve Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Eğitim' programı, zoom aracılığıyla gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin katıldığı eğitimde, dijitalleşmenin öneminden bahsedilirken pazarlamada ve sosyal medyadaki yeni trendler ele alındı.

BlokBims Entegre Tesisleri tarafından yürütülen BlokBims Akademide 'Dijitalleşme Nedir? ve Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Eğitim' programı, 17.04.2021 tarihinde zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

"SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı, Dijital BlokBims projesi çerçevesinde yürütülen projede yönetim kurulu üyeleri, bilgi işlem ve pazarlama departmanı çalışanlarına zoom üzerinden bu eğitimi düzenledi. BlokBims Akademi ve Dijital BlokBims proje sorumlusu, Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ertaş'ın açılış konuşması ile başlayan programda Ertaş, "Üretimimizde 4.0. teknolojisini kullandığımız bu zamanda pazarlamada da sektörün öncü ve lider kuruluşu olmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden bugün Dijitalleşmenin öneminden pazarlamada ve sosyal medyada bilgilerimizi nasıl belirteceğimizi ve eksiklerimiz hakkında bilgi alacağız. Günümüz teknolojisini ve trendlerini her zaman yakından takip etmek ve yeniliklere açık olmak zorunayız bu düşüncelerle eğitimimizin verimli ve katkı sağlaması diliyorum." dedi.

DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARI AÇIKLANDI

'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin' ve 'Dijital Çağda Hayatta Kalmanın 10 Kuralı' adlı eserin yazarı Danışman Oğuzhan Saruhan ise dijitalleşmenin önemi ve firmanın dijital mecralardaki durumlarından katılımcılara bilgiler verdi. Saruhan, katılımcıların firmanın dijitalleşmesine nasıl desteklerde bulanabileceği ve faydaları hakkında ikili fikir alışverişleri ile çerçevesinde dinamik bir eğitim gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisi ve soru cevaplarıyla devam eden program, Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertaş'ın program ile ilgili görüşleri ve iyi dilek temennileri ile bitti.