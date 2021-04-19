Sektör uzmanları bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sektör uzmanları bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu

Sektör uzmanları bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Teknoloji

BlokBims Akademi tarafından düzenlenen 'Dijitalleşme Nedir? ve Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Eğitim' programı, zoom aracılığıyla gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin katıldığı eğitimde, dijitalleşmenin öneminden bahsedilirken pazarlamada ve sosyal medyadaki yeni trendler ele alındı.

BlokBims Entegre Tesisleri tarafından yürütülen BlokBims Akademide 'Dijitalleşme Nedir? ve Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Eğitim' programı, 17.04.2021 tarihinde zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Sektör devleri bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu

"SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı, Dijital BlokBims projesi çerçevesinde yürütülen projede yönetim kurulu üyeleri, bilgi işlem ve pazarlama departmanı çalışanlarına zoom üzerinden bu eğitimi düzenledi. BlokBims Akademi ve Dijital BlokBims proje sorumlusu, Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ertaş'ın açılış konuşması ile başlayan programda Ertaş, "Üretimimizde 4.0. teknolojisini kullandığımız bu zamanda pazarlamada da sektörün öncü ve lider kuruluşu olmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden bugün Dijitalleşmenin öneminden pazarlamada ve sosyal medyada bilgilerimizi nasıl belirteceğimizi ve eksiklerimiz hakkında bilgi alacağız. Günümüz teknolojisini ve trendlerini her zaman yakından takip etmek ve yeniliklere açık olmak zorunayız bu düşüncelerle eğitimimizin verimli ve katkı sağlaması diliyorum." dedi.

Sektör devleri bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu

DİJİTALLEŞMENİN FAYDALARI AÇIKLANDI

'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin' ve 'Dijital Çağda Hayatta Kalmanın 10 Kuralı' adlı eserin yazarı Danışman Oğuzhan Saruhan ise dijitalleşmenin önemi ve firmanın dijital mecralardaki durumlarından katılımcılara bilgiler verdi. Saruhan, katılımcıların firmanın dijitalleşmesine nasıl desteklerde bulanabileceği ve faydaları hakkında ikili fikir alışverişleri ile çerçevesinde dinamik bir eğitim gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisi ve soru cevaplarıyla devam eden program, Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertaş'ın program ile ilgili görüşleri ve iyi dilek temennileri ile bitti.

Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sektör uzmanları bir araya geldi! Dijitalleşmede yol haritası ile geleceğe ışık tutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:33:55. #1.16#

title