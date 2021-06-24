Seksenler Ergun Plak yok mu, neden yok? Serhat Kılıç neden yok, diziden mi ayrıldı? Ergun plak kimdir, geri dönecek mi?

Seksenler yeni sezon yaz bölümleri bugün başlıyor. Seksenler'de bazı sevilen karakterler yeni sezonda yer almadı. Bunun ardından araştırma yapıldı. Seksenler Ergun Plak yok mu, neden yok izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Ergun Plak (Serhat Kılıç) diziden mi çıktı, diziye geri dönecek mi? Ergun Plak nerede oynuyor?

Ergun Plak çıktı mı, neden yok? Ergun Plak'ı kim canlandırıyor? Ergun Plak canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Kılıç diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı, neden yok? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nerede, hangi dizide rol alıyor? Tüm detaylar haberimizde...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenlerin yeni bölümü bugün 24 Haziran Perşembe günü TRT 1 ekranında başlayacak. Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son 1 Gün!

Seksenlerin içinizi sıcacık yapacak Yeni sezon yaz bölümlerine Son 1 Gün kaldı.

#Seksenler Yeni bölümleriyle Yarın saat: 20:00'de #TRT1 ekranlarında sizlerle"

Buna göre Seksenler'in yeni bölümleri bugün başlıyor.

SEKSENLER EGUN PLAK YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Ergun Plak (Serhat Kılıç) dizi kadrosunda yer almadı. Serhat Kılıç şuanda Maraşlı dizisinde rol almaktadır. Bu yüzden Seksenler dizisinde olmadığı tahmin ediliyor. TRT 1'in resmi web sitesine göre Ergun Plak oyuncu kadrosunda bulunmamaktadır.

ERGUN PLAK (SERHAT KILIÇ) KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç (8 Temmuz 1975; Ankara, Türkiye), Türk sinema-tiyatro oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcı.

Aslen Malatyalıdır. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda "İntiharın Genel Provası" adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. "İntiharın Genel Provası" adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan - METİN ÖĞRETMEN

İlker Ayrık - ÇAĞATAY

Zeynep Demirel - AMELİE

Şoray Uzun - AHMET

Ayşe Tolga - GÜLDEN

Onur Dilber - RIZA AMİR

Berat Yenilmez - PASTACI SAMİ

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seksenler'in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek'e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız'ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi'nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi'ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet'in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana'ya dönmeye karar verirler.