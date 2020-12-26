Seksenler dizisinin oyuncuları "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Seksenler dizisinin oyuncuları "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:16
Seksenler dizisinin oyuncuları

TRT1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRT1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi ekibi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dizinin oyuncularından Şoray Uzun, Berat Yenilmez ve Kemal Kuruçay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Oyuncu Şoray Uzun spor kategorisinde Kate Green'in, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu müsabakalarında Galatasaray'ın İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin topa vuruşunu gösteren "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğrafına oy verdi.

Berat Yenilmez'in yaşam kategorisindeki tercihi Muhammed Said'in, Suriye'nin İdlib kentinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampta çocukların, ateşkes ortamında uçurtma uçurarak eğlenmesini anlatan "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" başlıklı fotoğrafı oldu.

Kemal Kuruçay ise "yaşam" kategorisinde, Özkan Bilgin'in çektiği, Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay kardeşlerin çobanlığını yaptığı develerin zaman zaman sofralarına konuk olmasını anlatan "Sofranın sürpriz konuğu" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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