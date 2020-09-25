Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

25.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:14
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi Seksenler ne zaman başlayacak? Sensenler dizisinden kim ayrıldı?

Pandemi dönemi ile yeni sezona yeni format ile yayın hayatına başlayacak. Peki, Senler dizisinden kim ayrıldı? Seksenler dizisi oyuncuları kimler?

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'Seksenler' dizisi geçen sezon TRT1 ekranında 60 dakikalık yeni formatı ile yayınlanmaya başlamıştı. ler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

SEKSENLER DİZİSİNDEN KİM AYRILDI?

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Rasim Öztekin,

Şoray Uzun,

Vural Çelik,

Ayşe Tolga,

Hacı Ali Konuk,

Osman Büyükercan

İlgili Haberler

Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Kimsesizler 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Kimsesizler ne zaman başlıyor? Kimsesizler dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Baraj dizisi ne zaman final olacak? Baraj dizisi final mi olacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Angela Merkel Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Deniz Akkaya Jennifer Lopez Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Arda Turan Murat Şahin Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Türk Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 09:14:37. #1.15#
title