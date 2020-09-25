Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler dizisi hangi yayınlanacak? Seksenler dizisi yeni sezonda kim ayrıldı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi Seksenler ne zaman başlayacak? Sensenler dizisinden kim ayrıldı?