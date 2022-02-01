Seksenler Canlı izle! TRT1 Seksenler yeni bölüm izle! Seksenler bugünkü yayın izle!
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TRT1'nin fenomen dizisi Seksenler bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 16:30'da TRT1 ekranlarında başlayacak. Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler yeni bölüm izleme linki! Seksenler canlı izle! Seksenler TRT1 canlı izle! Seksenler yeni bölüm full HD canlı ile! Seksenler yeni bölümde neler olacak? Seksenler canlı izle! Seksenler canlı izle! TRT 1 Seksenler yeni bölüm canlı izle!
TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Seksenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda dizinin bölümlerini izlemek isteyen izleyicilerimiz Seksenler canlı izle! diye aratmaktadır. Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler yeni bölüm izleme linki! Seksenler canlı izle! Seksenler TRT 1 canlı izle! Seksenler yeni bölüm full HD canlı ile! Seksenler yeni bölümde neler olacak? Seksenler canlı izle! Seksenler canlı izle! TRT 1 Seksenler yeni bölüm canlı izle! İşte detaylar haberimizde…
Seksenler yeni bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 16:30'da TRT 1'de.
Yönetmen: Birol Güven
Senarist: Birol Güven
Oyuncu Kadrosu: Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Hacı Ali Konuk, Hakan Bulut, Mahir İpek, Kemal Kuruçay, Kemal Zeydan
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