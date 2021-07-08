Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler 3. bölüm izle! Seksenler yeni sezon ilk bölüm izle! Seksenler yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'nin fenomen dizisi Seksenler bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da TRT1 ekranlarında başlayacak. Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler 3. bölüm izleme linki! Seksenler canlı izle! Seksenler TRT1 canlı izle! Seksenler yeni bölüm full HD canlı ile! Seksenler yeni bölümde neler olacak? Seksenler canlı izle! Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler yeni bölüm canlı izle! 8 Temmuz Seksenler son bölümde neler oldu?

TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Seksenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda dizinin bölümlerini izlemek isteyen izleyicilerimiz Seksenler canlı izle! diye aratmaktadır. Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler 3. bölüm izleme linki! Seksenler canlı izle! Seksenler TRT1 canlı izle! Seksenler yeni bölüm full HD canlı ile! Seksenler yeni bölümde neler olacak? Seksenler canlı izle! Seksenler canlı izle! TRT1 Seksenler yeni bölüm canlı izle! 8 Temmuz Seksenler son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SEKSENLER CANLI İZLE!

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenler yeni sezon tarihi açıklandı. Fenomen dizi Seksenler yeni sezonuyla 24 Haziran Perşembe günü TRT1 ekranlarında başlamıştır.

SEKSENLER DİZİSİ HAKKINDA

Seksenler, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak yayımlandı ve 6 sezonluk yayın hayatı 27 Mayıs 2017'de 228. bölümde sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı.

2 sezon günlük olarak yayınlanan dizi 9. sezonunda yaz aylarında haftalık olarak yayınlanmaya devam edecektir.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan yer alıyor. Ayrıca 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, 'Seksenler' ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor. Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber 'Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da 'Seksenler' kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

SEKSENLER TRT1 CANLI YAYIN İZLE!

SEKSENLER 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!